Cane investito da una Bmw finisce nel canale a bordo strada: salvato dai carabinieri

Verso le 19.30 di sabato sera, 23 settembre, in Via Mure ad Altivole i carabinieri di Riese Pio X sono intervenuti per l'investimento di un cane di piccola taglia da parte di una Bmw guidata da un 57enne del posto.

Per cause in corso di accertamento l'uomo alla guida dell'auto ha travolto il cagnolino, fuggito dalla padrona, residente a pochi metri di distanza dal luogo dell'incidente. Violentissimo l'impatto che ha sbalzato il cane nel canale per le acque reflue a bordo strada. Provvidenziale l'intervento sul posto dei militari dell'Arma che sono riusciti a recuperare l'animale che rischiava di affogare, mettendolo in salvo. Illeso invece il guidatore dell'auto. Il cagnolino è stato affidato alle cure dei veterinari per le lesioni riportate nell'impatto con l'auto. Non sarebbe in pericolo di vita.