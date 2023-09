Camion travolge anziano in bici, è gravissimo in ospedale

Sono molto gravi le condizioni di un 85enne, travolto da un furgone e ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. L'incidente è avvenuto alle 10 circa a Casale sul Sile, in via Belvedere, non distante dalla caserma dei carabinieri. Ad intervenire a soccorrere l'anziano è stata una pattuglia dell'Arma e la polizia locale di Casale sul Sile che ha poi provveduto a svolgere i rilievi dell'incidente stradale avvenuto pochi istanti prima. Al volante del mezzo c'era un 44enne di origini marocchine che, per cause in corso di accertamento, ha colpito sul lato destro il ciclista, un residente della zona. Sul posto è intervenuto il personale medico del Suem 118 con l'elicottero che ha trasportato l'anziano presso l'ospedale, in prognosi riservata. I mezzi sono stati entrambi messi sotto sequestro.