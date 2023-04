Scontro tra ambulanza e Land Rover: quattro feriti trasportati in ospedale

Avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi l'incidente stradale avvenuto stamattina, 12 aprile, attorno alle ore 8.30 circa, a Castello di Godego, lungo via Caprera. Un'autoambulanza dell'ospedale di Castelfranco Veneto, condotta da un operatore 30enne di San Martino di Lupari, con a bordo un'infermiera 50enne di Castelfranco Veneto e una tirocinante 21enne di Riese Pio X, durante un intervento di soccorso, per causa in fase di accertamento, ha tamponato un'autovettura Land Rover, guidata da un operaio 43enne di Castelfranco Veneto, che precedeva l'ambulanza nella stessa direzione di marcia. Nell'impatto, tutte le persone coinvolte hanno riportato lievi contusioni ma sono state ugualmente trasportate presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Castelfranco Veneto, in attesa di essere refertate. Sul posto, per i rilievi del sinistro, intervenivano i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Castelfranco Veneto.