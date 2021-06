Ultimo giorno di scuola: studenti su un trattore tamponano un'auto

Un ultimo giorno di scuola letteralmente con il botto quello passato ieri all'esterno dell'istituto enologico Cerletti di Conegliano. Al suono della campanella, infatti, gli studenti si sono riversati in massa per le strade della città tra motorini, auto e moto. Qualcuno, però, come da tradizione ha voluto festeggiare la fine dell'anno scolastico a bordo di un trattore nonostante una circolare della preside vietasse esplicitamente cortei con mezzi agricoli. E' stato così che cinque ragazzi sono saliti a bordo del trattore di un amico per imboccare via Torricelli. Peccato, però, che al semaforo di fronte alla chiesa parrocchiale di San Pio X il mezzo pesante abbia tamponato una utilitaria con a bordo tre ragazze. A causare l'incidente molto probabilmente è stato il fatto che sul cofano del trattore fossero seduti tre giovani che in tal modo potrebbero aver ostruito la visuale del guidatore. In ogni caso, fortunatamente nessuno è rimasto ferito e i danni sono stati contenuti, ma la "impresa" dei 5 ragazzi è stata immortalata anche in un video poi diffuso su social scatenando le ire sia dei cittadini che della dirigente scolastica, rimasta fortemente rammaricata del fatto che alcuni studenti abbiano potuto causare un incidente simile. Contrariamente però a quanto inizialmente immaginato nelle prime ore successive al fatto, a seguito di una indagine interna al Cerletti è emerso che a causare il tamponamento non sarebbero stati degli alunni dell'istituto ma altri provenienti da scuole limitrofe.