Scontro frontale sulla Cadore-mare: due feriti e traffico in tilt

Alle 12:50, di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada provinciale 15 Cadore-mare a Codognè per lo scontro tra due autovetture: feriti i due conducenti. I pompieri arrivati da Conegliano,hanno messo in sicurezza il teatro dell'evento ed estratto da un'auto il conducente rimasto incastrato. Il ferito, in modo fortunatamente non grave, è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem e trasferito in ospedale, come anche l'altro conducente. La polizia stradale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.