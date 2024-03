Scontro tra auto a Cornuda, un ferito in ospedale. Schianto sulla Feltrina, caos traffico

Anche la giornata di oggi, 12 marzo, è stata costellata da incidenti sulle strade della Marca. Nel primo pomeriggio scontro tra due auto in via San Vettore a Cornuda, strada già teatro di schianti, anche gravi: inizialmente le condizioni di uno dei conducenti, rimasto privo di sensi, sembravano preoccupanti ma fortunatamente così non è stato. Intervenuta ambulanza, automedica ed elicottero del Suem 118 (fatto subito rientrare alla base). Il ferito è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Montebelluna e se le caverà con una prognosi non elevata.

Ha provocato gravi rallentamenti al traffico l'incidente avvenuto, sempre nel primo pomeriggio, a Montebelluna lungo la Feltrina, all'altezza della IG. Lo scontro ha coinvolto un'auto, una Yaris che è finita fuori strada, nel fossato, e un autocarro. Illesi i due automobilisti coinvolti. Per i rilievi intervenuta la polizia locale che ha svolto accertamenti per chiarire le cause del sinistro.