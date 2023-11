Travolto da un'auto, grave al Ca' Foncello ciclista 74enne

Grave incidente nella mattinata di oggi, 6 novembre, poco dopo le 12, in via Erizzo di Crocetta del Montello. Un 74enne che viaggiava in sella ad una bici elettrica in direzione di Feltre, per cause in corso di accertamento è stato urtato da una Fiat 500 con al volante una 70enne della zona che stava procedendo nella stessa direzione. L'anziana si è fermata poco dopo l'urto e ha prestato i primi soccorsi all'uomo, caduto rovinosamente a terra. Il ciclista, soccorso da medico e infermieri del Suem 118, è stato trasportato in elicottero presso l'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove versa in condizioni molto gravi. Entrambi i veicoli sono stati messi sotto sequestro. Per svolgere i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri della stazione di Crocetta che ora indagano sulla vicenda.