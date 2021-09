Tamponamento tra moto lungo la Alemagna: grave un 46enne

E' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso il 46enne G.G. di Vittorio Veneto che ieri, lungo la Alemagna, ha improvvisamente tamponato suo malgrado la moto che lo precedeva e su cui viaggiava una coppia trevigiana, lui M.S. 24enne di Gorgo al Monticano e lei A.B. 21enne di Preganziol. Secondo una prima ricostruzione fornita dalle forze dell'ordine, entrambi i mezzi a due ruote stavano procedendo in direzione Vittorio Veneto-Treviso quando, nei pressi della casa di riposo Don Dino Ceccon di Santa Croce, la moto del 24enne ha sbandato finendo così per rovinare a terra e "tirare giù" in tal modo anche il 46enne che li seguiva e che non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto nonostante un tentativo estremo di frenata. Lo schianto a terra è stato importante e le condizioni del 46enne sono subito apparse gravi, tanto che sul posto è intervenuto in pochi minuti l'elisoccorso che lo ha poi trasportato per le cure del caso all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. La coppia di giovani, invece, è stata successivamente medicata all'ospedale di Belluno dove sono arrivati con l'ambulanza. Sul posto, infine, anche i vigili del fuoco ed i carabinieri.