«Abbiamo visto la Dacia sbandare e invadere la corsia opposta»

Si fa largo la strada del malore improvviso sull'incidente mortale di Carceri. Mentre nella comunità di Carceri nella bassa padovana si piange la morte di Graziano Baldo, 79 anni che si trovava alla guida e della moglie Erminiana Toniolo di 76 anni, rimasti vittime di un incidente stradale sulla Sr 10 proprio a Carceri, l'autorità giudiziaria del tribunale di Rovigo titolare del fascicolo sta effettuando le indagini del caso. Nell'impatto gli anziani coniugi si sono scontrati frontalmente con un camion della ditta Grigolin di Ponte della Priula, frazione di Susegana in provincia di Treviso. Sotto choc, ma miracolosamente illeso il conducente, anch'egli di Susegana, S.C. di 47 anni.

La nota della Procura

Il procuratore della Repubblica di Rovigo procede per ipotesi di omicidio colposo stradale, in conseguenza dell’incidente con esiti mortali avvenuto l'11 marzo pomeriggio a Carceri, che ha comportato il decesso di una coppia residente non distante dal luogo dell'impatto. Al momento del tragico impatto stavano transitando su una Dacia Sandero. Dalle prime verifiche effettuate dai carabinieri della Compagnia di Este risulta che non vi siano sistemi di videosorveglianza e che all'incidente hanno assistito due persone che erano a bordo dell’automobile che precedeva quella condotta dalle persone poi decedute. I carabinieri hanno già assunto persone informate sui fatti, le quali hanno descritto la dinamica dell’incidente dalla loro posizione sulla strada, in base alla quale il conducente della Dacia che le precedeva pare aver perso il controllo del mezzo finendo per invadere la corsia opposta, nella quale è sopraggiunto l’autoarticolato trevigiano, il cui conducente ha cercato per evitare l’impatto di spostarsi verso il centro della carreggiata senza riuscire ad evitare la collisione. Il conducente dell’autoarticolato ha riportato lievi ferite ed è risultato negativo ai test sanguigni eseguiti, come è previsto in questi casi, dalla struttura sanitaria per ricerca di alcol e droga. Per acclarare la completa dinamica dell'incidente i mezzi sono stati posti sotto sequestro dai carabinieri di Este e la Polizia Stradale competente è stata delegata dalla Procura di Rovigo all’acquisizione dei dati del cronotachigrafo in dotazione all’autoarticolato. E' stata inoltre delegata la verifica di eventuali sistemi di videosorveglianza sulla strada oggetto della tragedia. Non sono esclusi, inoltre, ulteriori accertamenti tecnici e, a tal fine, per procedere con le garanzie della difesa, è stato disposto avviso di garanzia a carico dell'autista del camion. La Procura ha già messo le salme a disposizione dei familiari.