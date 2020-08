Con lo scooter contro un'auto, muore noto albergatore jesolano

Un noto albergatore jesolano di 56 anni, Roberto Borella, ha perso la vita in uno scontro tra un'auto e uno scooter avvenuto verso le 13 di oggi, giovedì 6 agosto, a Jesolo Lido, lungo via Equilio. Il violento impatto ha fatto sbalzare l'uomo dalla sella del motociclo di cui era alla guida, una Vespa 250: l'urto è stato fatale e il 56enne è morto praticamente sul colpo. Borella era lo storico titolare dell'hotel Trento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale, incaricate di ricostruire la dinamica dell'incidente. Lo schianto è avvenuto non distante dalla stazione degli autobus, in corrispondenza dell'incrocio con una strada laterale. Alla guida dell'automobile, una Bmw, c'era un ragazzo 23enne della provincia di Treviso: sarà indagato per omicidio colposo, mentre gli eventuali accertamenti relativi all'assunzione di alcol o droghe stabiliranno se ci siano i presupposti per un'accusa di omicidio stradale.