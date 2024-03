Fa inversione a U con l'auto, schianto con un altro mezzo: gravissimo un 63enne

Grave incidente nella tarda mattinata di oggi, 2 marzo, a Mansuè, lungo via per Oderzo (la provinciale Pordenone-Oderzo), poco dopo le ore 12.30 circa. Un'autovettura Volkswagen Polo, con alla guida un 62enne di Mansuè, dopo essersi fermata lungo la carreggiata per fare salire un passeggero suo coetaneo, ha effettuato una inversione ad "U" ed è stata colpita da una Volkswagen Passat condotta da un 30enne, che stava sopraggiungendo. Dopo l'impatto l'autista della Polo ha riportato gravissime ferite ed è stato trasportato dall'elicottero del Suem 118 all'ospedale Ca' Foncello. Gli altri due coinvolti nell'incidente hanno riportato ferite lievi e sono stati accompagnati in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Oderzo. Per svolgere i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Conegliano. Giunta anche una squadra dei vigili del fuoco di Conegliano.

Un altro incidente è accaduto attorno alle 7 circa, in via Tronconi a Treviso. A schiantarsi una autovettura Honda Jazz, guidata da una 56enne di Povegliano e una bici elettrica con in sella un 32enne originario del Bangladesh residente in città, che è stato trasportato presso ospedale Ca' Foncello di Treviso, per accertamenti. Lo straniero non è in pericolo di vita. Per svolgere i rilievi sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Treviso.