Carambola tra quattro auto, una bisarca e un furgone: A27 in tilt per tre ore

Alle 14.45 di oggi, martedì 13 febbraio, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A27 tra lo svincolo di Treviso Nord e l’allacciamento per l’A28 al km 37, nel territorio di Mareno di Piave, in direzione di Belluno per un incidente dove sono rimaste coinvolte quattro auto, una bisarca e un furgone che trasportava odorizzante per il gas. Fortunatamente solo una persona è rimasta ferita, fortunatamente in modo lieve. I vigili del fuoco accorsi da Treviso, hanno messo in sicurezza i mezzi, tra cui il furgone che trasportava tetraidrotiofene. Intatto il contenitore della sostanza chimica utilizzata per odorizzare i gas. Il ferito di una delle auto è stato preso in cura dal personale del Suem e trasferito in pronto soccorso per accertamenti. Le altre persone coinvolte sono state assistite sul posto. Le cause del tamponamento sono al vaglio della polstrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 17.30 con il rientro della squadra in sede.