Motociclista finisce fuori strada, è gravissimo al Ca' Foncello

Sono gravissime le condizioni di un motociclista di circa 18 anni, B.E., che nel tardo pomeriggio di oggi, 21 marzo, è stato protagonista di un incidente avvenuto a Crespignaga di Maser, in via Bassanese, poco distante dalla chiesa parrocchiale. Il giovane, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, ha perso il controllo del suo scooter che è uscito di strada, finendo nel fossato che costeggia la strada. Il 18enne, soccorso dal Suem 118, è stato intubato sul posto dal medico e trasportato in elicottero al pronto soccorso del Ca' Foncello di Treviso. La prognosi è riservata: il giovane è ricoverato nel reparto di rianimazione. Per il recupero del mezzo sono intervenuti i vigili del fuoco.