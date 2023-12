Scontro frontale tra un camion e un'autocesta: ferito un 20enne e traffico in tilt

Un ferito, fortunatamente non grave nonostante i timori iniziali, e pesanti rallentamenti al traffico lungo la provinciale 92 che è rimasta chiusa alla circolazione tra le 12.15 e le 14 per consentire rilievi e operazioni di soccorso. Sono le conseguenze dell'incidente stradale avvenuto poco dopo le 12 di oggi, 21 dicembre, a Maserada sul Piave lungo via Papadopoli nord. Per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale di Maserada, coordinati dal comandante Dario Santamaria, un mezzo pesante si è scontrato frontalmente con un'autocesta che avrebbe invaso l'opposta corsia di marcia. Alla guida dell'autoarticolato un camionista di Roma che da San Polo di Piave doveva dirigersi a Modena: l'uomo è rimasto illeso. Peggio è andata ad un 20enne napoletano che viaggiava lungo l'opposta direzione di marcia e nelllo schianto ha riportato ferite serie: per estrarre il giovane dalle lamiere contorte dei veicolo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del comando provinciale di Treviso che hanno poi affidato il guidatore alle cure di medico e infermieri del Suem 118, intervenuti con elicottero e ambulanze. Nella zona si sono verificate code e rallentamenti; la situazione è tornata alla normalità solo alcune ore dopo l'incidente.