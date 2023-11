Auto si scontra con un'ambulanza, paura per madre e figlia di 11 anni

Non ha fortunatamente causato gravi conseguenze l'incidente avvenuto nella mattinata di oggi, 2 novembre, poco dopo le 8, a Montebelluna in via Villette. Coinvolta un'ambulanza del Suem 118 su cui viaggiavano solo autista e infermiere, senza pazienti a bordo, e non erano in emergenza, e un'auto guidata da una 40enne e con all'interno anche la figlia di 11 anni. L'automobilista è rimasta ferita in modo lieve ed è stata accompagnata da un altro mezzo di soccorso al pronto soccorso dell'ospedale di Montebelluna. Illesa la giovane. A svolgere i rilievi di legge è intervenuta una pattuglia delle forze dell'ordine. A provocare lo schianto sarebbe stata la scarsa visibilità dovuta al maltempo che in queste ore sta investendo la Marca.