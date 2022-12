Si scontra con lo scooter contro un'auto, studente 16enne ferito

Stava percorrendo, in sella al suo scooter, via San Gaetano quando si è scontrato con un'auto, una Fiat Punto grigia. E' rimasto ferito gravemente il 16enne sfortunato protagonista di questo incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 12 dicembre, alle 18.30 circa, lungo via San Gaetano nell'omonimo quartiere di Montebelluna. Il giovane studente ha riportato lesioni serie, tra cui la frattura di entrambi i femori. Medico e infermieri del Suem 118 hanno trasportato lo scooterista all'ospedale di Treviso dove si trova ricoverato, in prognosi riservata. Per svolgere i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Sembra che l'auto stesse svoltando per entrare nel parcheggio della farmacia Faggionato: il conducente non si sarebbe reso conto dell'arrivo del 16enne e l'impatto, molto violento, è stato inevitabile. Lo scooterista, disarcionato dal mezzo, è stato scaraventato in avanti per alcuni metri, abbbattendo un cartello stradale prima di finire a terra.