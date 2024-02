Camion carico di prosciutti si ribalta sulla Feltrina: traffico in tilt

Incidente a dir poco rocambolesco nella tarda mattina di oggi, giovedì 22 febbraio sulla Feltrina alla rotonda tra Montebelluna e Volpago del Montello. Era circa mezzogiorno quando un autoarticolato con al volante un camionista romeno è finito fuori strada, rovesciandosi su un fianco. All'origine dello sbandamento, con ogni probabilità, uno sbilanciamento del carico del camion che trasportava centinaia di prosciutti.

Intenso il dispiegamento dei soccorsi intervenuti, sebbene, fortunatamente, non si siano registrati feriti. Sul posto tre pattuglie della polizia locale, i vigili del fuoco con due autogru necessarie per il recupero del mezzo e con due autocarri per lo svuotamento del serbatoio dal gasolio, la ditta specializzata nella pulizia del manto stradale, Arpav e l’Ulss 2. Gli agenti della polizia locale di Montebelluna, oltre ai rilievi del caso, si sono occupati anche della gestione della viabilità alternativa della Feltrina, concentrando il traffico nelle due direzioni in un'unica carreggiata della rotatoria. Le operazioni di recupero del mezzo e di ripristino della viabilità hanno impiegato diverse ore per rimuovere il carico di prosciutti finiti in strada. Elevati i disagi alla viabilità, data l’alta frequentazione della strada.

Il commento

Il sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin, fa sapere: «Fortunatamente l’incidente non ha avuto conseguenze sulle persone, nonostante l’impatto dell’accaduto sia stato notevole anche per quanto riguarda le conseguenze sulla viabilità. Ringrazio la polizia locale, i vigili del fuoco, e tutti gli operatori che immediatamente si sono recati sul luogo dell’accaduto e che stanno garantendo la messa in sicurezza della rotatoria».