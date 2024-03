Schianto con l'auto contro un albero, 24enne muore dopo otto giorni di agonia

Non ce l'ha fatta, Olomar Semir, il 24enne di origini marocchine ma residente con la famiglia a Moriago della Battaglia, che era rimasto gravemente ferito nell'incidente avvenuto lo scorso 6 marzo lungo via Isola dei morti, non distante dalla rotatoria nei pressi del cimitero di Moriago della Battaglia. Il giovane si trovava seduto sui sedili posteriori della Peugeot 208 che per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada finendo contro un albero. Il guidatore del mezzo e un altro amico che si trovava seduto sul sedile anteriore, C.N. 25enne e un coetaneo, D.A., di origine macedone, sono rimasti illesi mentre Olomar Semir, ha violentemente sbattuto la testa contro uno dei sedili anteriori. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Vittorio Veneto. Alla base dello schianto ci sarebbe stata l'alta velocità e forse una manovra azzardata dell'automobilista.

Le condizioni del 24enne sono apparse fin da subito disperate: trasportato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, nel reparto di rianimazione della neurochirurgia, il giovane è rimasto per giorni in bilico tra la vita e la morte. Purtroppo i gravi danni cerebrali causati dal terribile trauma cranico riportato nello schianto non gli hanno dato scampo. La famiglia ha dato il nullaosta per la donazione di organi e tessuti.