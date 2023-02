Schianto frontale tra due auto, morta una ragazza di 26 anni

Sabato di sangue sulle strade della provincia di Treviso: dopo la tragica uscita di strada a Spresiano, costata la vita ad un bimbo di soli quattro anni, verso le 18.14 i soccorsi sono stati allertati per un secondo incidente mortale avvenuto in Via San Pio X a Mareno di Piave. Due auto, una Fiat 500 bianca e una Citroen C3, si sono scontrate frontalmente in un impatto violentissimo.

Sul posto è stato chiamato l'elisoccorso del Suem 118, arrivato insieme agli agenti della polizia locale del Coneglianese che si sono occupati dei rilievi del caso e ai vigili del fuoco di Conegliano che hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati. Purtroppo ad avere la peggio è stata una ragazza di soli 26 anni, residente a Vazzola. I tentativi di rianimarla si sono rivelati inutili, troppo gravi le lesioni riportate nell'impatto. Ferita nello schianto anche una 38enne di Arcade, elitrasportata in ospedale a Treviso. La notizia ha lasciato comprensibilmente sconvolte le comunità di Mareno, Vazzola ed Arcade. Il sindaco Gianpietro Cattai si è recato sul posto poco dopo la tragedia. Queste le sue parole: «Ho visto una scena impressionante, non ci sono parole da dire in questo momento se non quelle di stare vicini alle famiglie delle persone coinvolte nell'incidente nel rispetto del loro dolore». Un bilancio davvero pesantissimo quello di oggi per le strade della provincia con due morti di 4 e 26 anni nello stesso pomeriggio.