Ciclista travolto da un'auto, ricoverato al Ca' Foncello di Treviso

Ha riportato un forte trauma cranico e addominale il ciclista rimasto vittima nel tardo pomeriggio di oggi, attorno alle 19.15 circa, di un incidente lungo via XXIV maggio a Bidasio di Nervesa della Battaglia, strada che costeggia il fiume Piave. Per cause in fase di accertamento il giovane è finito contro un'utilitaria, una Citroen C1, finendo poi rovinosamente sull'asfalto. Il ciclista, stabilizzato sul posto da medico e infermieri del Suem 118, non ha mai perso conoscenza ma è stato necessario trasportarlo in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove è stato sottoposto agli esami del caso e si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata ma fortunatamente non in pericolo di vita. Per effettuare i rilievi di legge è intervenuta una pattuglia della polizia stradale del distaccamento di Vittorio Veneto.