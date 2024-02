Auto si schianta fuori strada e finisce capovolta, muore automobilista

Ancora sangue sulle strade della Marca. Una donna di 77 anni, al volante di un'auto, Pierina Barro, ha perso il controllo del mezzo, una Renault Modus, che è finito fuori strada. L'incidente è avvenuto alle 9.20 circa di oggi, 19 febbraio, a Nervesa della Battaglia in via Granze. Medico e infermieri del Suem 118, intervenuti con elicottero, ambulanza e aurtomedica, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'automobilista, colta forse da un malore improvviso o abbagliata dal sole. La vettura procedeva a velocità non elevata ma è finita contro una canaletta. Per i soccorsi intervenuti anche i vigili del fuoco. Rilievi a cura dei carabinieri. Il traffico nella zona è rimasto a lungo bloccato. L'anziana stava tornando dal mercato settimanale e viveva a circa un centinaio di metri dal luogo in cui ha trovato la morte.