Sorpasso e schianto, Porsche fuori strada: tre feriti, grave una donna

Ci sarebbe un sorpasso azzardato ad un'altra vettura alla base del grave incidente avvenuto nella tarda serata di ieri, 27 luglio, poco dopo le 22, a Bidasio di Nervesa della Battaglia, in via Priula. Una Porsche con tre persone a bordo è uscita di strada, finendo in un fossato a bordo strada. Ferite le tre persone a bordo, tra cui una donna che si trova ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Gli altri due uomini sono stati invece accompagnati al pronto soccorso di Montebelluna. Illeso il conducente dell'altro mezzo coinvolto nello schianto. A prestare i soccorsi sono stati i vigili del fuoco, medico e infermieri del Suem 118 e gli agenti della polizia stradale di Treviso che hanno svolto i rilievi del caso. Via Priula è stata chiusa al traffico per alcune ore.