Ennesima tragedia della strada: si schianta contro un'auto, muore motociclista

Ennesima tragedia della strada nella Marca nella serata di venerdì 20 ottobre, poco dopo le 19.30. Questa volta l'incidente è avvenuto a Roncadelle di Ormelle, in via San Michele, non distante dal civico 43.

Un uomo di 59 anni, Roberto Scudeler, di Ponte di Piave, in sella ad uno scooter Honda 125, si è scontrato con una BMW 320, con al volante una 33enne del luogo. La causa all'origine della tragedia sembra essere una mancata precedenza dell'auto appena uscita dal vialetto di casa per immettersi sulla strada principale. Sul luogo dell'incidente è intervenuto il personale del Suem 118 con medico e infermieri che non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Scudeler. Per svolgere i rilievi sono intervenuti i carabinieri di San Polo di Piave. Il traffico in zona è stato paralizzato per consentire soccorsi e rilievi, auto e scooter coinvolti nello schianto sono stati posti sotto sequestro.