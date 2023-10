Scontro tra auto, due feriti in ospedale a Treviso e Oderzo

Poteva avere conseguenze tragiche l'incidente stradale avvenuto poco dopo le 16.30 del pomeriggio di oggi, 25 ottobre, a Ormelle, in via Liette II° tronco. Coinvolte due autovetture, una Nissan Qashqai ed una Citroen C3 che per cause in corso di accertamento si sono scontrate tra loro, riportavando danni frontolaterali. L'automobilista alla guida della Nissan, S.S., un 60enne di Ormelle, è stato traportato vigile e cosciente all’ospedale di Treviso dall'elicottero del Suem 118 mentre l’altro guidatore, sempre vigile e cosciente, è stato accompagnato in ambulanza all’ospedale di Oderzo. Rilievi planimetrici a cura dei carabinieri di San Polo di Piave e di una pattuglia del nucleo radiomobile della Compagnia di Conegliano.