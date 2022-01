Scontro tra auto in mattinata, ferita una 30enne

Se l'è cavata con alcune lesioni non gravi l'automobilista di circa 30 anni che è rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto attorno alle 8.40 circa di stamattina, 12 gennaio, a Paese lungo via Montello. La donna, al volante di una vettura, si è scontrata contro un'altra auto restando intrappolata tra le lamiere del mezzo. Intervenuti in suo soccorso medico e infermieri del Suem 118 e i vigili del fuoco di Treviso. L'automobilista ferita, fortunatamente non in pericolo di vita, è stata sottoposta alle medicazioni del caso al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. A svolgere i rilievi del caso sono stati gli agenti della polizia locale di Paese. Il traffico in zona ha subito rallentamenti.

Spettacolare incidente quello avvenuto alle 10.30 circa in via Piovega a Pieve del Grappa, in località Paderno. Un automobilista di 72 anni, residente a Fonte, nel tentativo di schivare un altro veicolo proveniente da senso opposto, ha perso il controllo della sua auto finendo fuori strada, nel fossato. L'uomo è stato soccorso dal Suem di Crespano (automedica e ambulanza) ed elicottero di Treviso oltre che dai vigili del fuoco. Il 72enne è rimasto miracolosamente illeso, è uscito sulla sue gambe dall'auto ed è sceso in strada con lievi escoriazioni. Una sorta di miracolo.