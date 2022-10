Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada, ferito un 34enne

E' di un ferito, D.A. di 34 anni, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, 26 ottobre, in via Roma a Ponzano Veneto. L'uomo ha perso il controllo della sua auto, una berlina, che è finita fuori strada, in un fossato. Lo schianto è avvenuto alle 20.30 circa e ha portato ad intervenire i vigili del fuoco del comando provinciale di Treviso: i pompieri, con il personale di una squadra di prima partenza, hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto il passeggero, che è stato soccorso dal personale sanitario del Suem per essere poi trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora.