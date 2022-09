Terribile schianto all'alba contro un camion, 26enne in prognosi riservata

All'alba di stamattina, sabato 24 settembre, alle 6.30 circa, grave incidente lungo la strada regionale 308 del Santo tra la rotonda di Resana e Castelfranco Veneto. A scontrarsi frontalmente un camion e un’auto: ferito gravemente l’automobilista, un 26enne della zona. Intervenuti medico e infermieri del Suem 118 e i vigili del fuoco arrivati da Castelfranco Veneto che hanno avuto il delicato compito di mettere in sicurezza i mezzi utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici liberato il conducente dell’auto, rimasto incastrato nell’abitacolo. Il ferito è stato stabilizzato dai sanitari del Suem 118 e trasportato in elicottero in codice rosso in ospedale. La polizia stradale del distaccamento di Castelfranco Veneto ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo due ore circa.