Schianto tra Harley Davidson e un'auto: ferito gravemente un 42enne

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 6 novembre, Resana, ore 17.30 circa, in via Roma all'altezza dell'incrocio con via Bassa. Coinvolta una Harley Davidson condotta da un 42enne di Treviso, con a bordo una passeggera di 36enne residente a Ponzano Veneto. I due viaggiavano in direzione Loreggia-Resana, e per cause in corso di accertamento si sono schiantati contro una Volkswagen Golf condotta da un 21enne del luogo. A seguito dell'urto il motociclista è rimasto gravemente ferito (cosciente, non è stato necessario intubare il motociclista) ed è stato trasportato presso l'ospedale di Treviso, in elicottero: è ricoverato in prognosi riservata. La passeggera della moto ha riportato varie lesioni agli arti ed è stata ricoverata presso il nosocomio di Montebelluna, mentre l'autista della macchina è rimasto illeso. Rilievi a cura dei militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Castelfranco Veneto.