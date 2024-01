Auto esce di strada e si schianta contro un ponticello: 57enne in ospedale

L'asfalto bagnato per il maltempo, unito a una distrazione fatale o a un malore, sarebbero le cause all'origine dell'uscita di strada avvenuta questa mattina, venerdì 19 gennaio, in via Callalta Riese Pio X. Erano le 9.50 quando la 57enne F.D. è finita fuori strada mentre era alla guida di un'Audi Q3.

L'auto è finita contro un ponticello in cemento a lato della carreggiata. Violentissimo l'impatto che, in un primo momento, aveva portato i soccorsi a inviare sul posto l'elisoccorso di Treviso Emergenza. Fortunatamente, una volta sul posto, le condizioni della donna si sono rivelate meno gravi del previsto. Portata in ospedale per le cure del caso, la 57enne non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri hanno svolto i rilievi sulla dinamica e regolato il traffico lungo via Callalta durante le operazioni di messa in sicurezza della strada.