Ciclista travolto e ucciso da un'auto pirata: ricerche in corso

Un uomo in sella ad una bici, di circa 65 anni, è stato trovato senza vita in località Sant'Anna lungo via Mercatelli, a Susegana. Non chiaro cosa abbia causato la violenta caduta a terra, se l'impatto con un'altra auto o un malore: in base alla lesioni pare che a causare l'incidente sia stato un automobilista "pirata" che ha urtato il 65enne, facendolo finire nel fossato a bordo strada, e si è poi dato alla fuga sempre prestare soccorso al malcapitato. L'allarme è stato lanciato alle 15.30 circa. Medico e infermieri del Suem 118, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Accertamenti sono in corso da parte della polizia locale del Coneglianese. Si cerca un veicolo di colore bianco, secondo quanto testimoniato da alcuni automobilisti che avrebbero assistito alla scena.