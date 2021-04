Si cappottano con l'auto e finiscono in un giardino privato: due feriti gravi

L'incidente verso le 12.30 in via Cadore a Caerano di San Marco. Sul posto i vigili del fuoco, il Suem 118 e l'elisoccorso del Ca' Foncello

E' di due feriti gravi il bilancio di una terrificante fuoriuscita di strada avvenuta verso le 12.30 di oggi, domenica 11 aprile, lungo via Cadore a Caerano di San Marco. Per motivi ancora ignoti, ma forse a causa dell'alta velocità e dell'asfalto reso bagnato dalla pioggia, un'auto è improvvisamente piombata nel giardino di un'abitazione privata a bordo strada, cappottandosi su sé stessa e abbattendo anche un cartello stradale. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, il Suem 118 e l'elisoccorso del Ca' Foncello che ha immediatamente trasportato le due persone a bordo presso l'ospedale di Treviso. Entrambi, secondo le prime informazioni, sarebbero in gravi condizioni.

