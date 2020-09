Il camion si incastra su un muretto durante la svolta: devono intervenire i pompieri

Intorno alle ore 19 di sabato la squadra dei vigili del fuoco di Castelfranco Veneto, con il supporto dell'autogru del Comando Provinciale di Padova, ha recuperato un autoarticolato finito fuori strada a Riese Pio X, in via Callalta a pochi metri dall'azienda di mangimi per animali Veneta Fiocchi. Il camion, infatti, stava svoltando per entrare nella struttura quando è finito con le ruote del lato destro in uno spiazzo d'erba e fango a ridosso di un muretto, finendo così incastrato. L'intervento dei pompieri è stato quindi risolutorio, anche se non è stato semplice, tanto che la strada è rimasta chiusa a lungo per permettere la messa in sicurezza dell'area. Sul posto anche la polizia locale.

