Schianto in sorpasso lungo la Postumia: un ferito incastrato tra le lamiere

E' di un ferito il bilancio di un terribile incidente avvenuto verso le 14.10 di oggi lungo la Postumia SP102 a Musano di Trevignano. A scontrarsi, durante un sorpasso, una Fiat Punto ed una Ford. Ad avere la peggio uno dei due conducenti, rimasto sempre cosciente ma incastrato tra le lamiere del suo mezzo dopo che le autovetture sono finite in un fossato a bordo strada, di cui una persino cappottata. L'impatto tra i due veicoli, infatti, è stato importante, tanto che sul posto sono presto giunti i vigili del fuoco di Montebelluna per mettere in sicurezza l'area, il Suem 118 e l'elisoccorso per prestare tutte le cure del caso. I rilievi del sinistro, invece, sono stati affidati ai carabinieri di Volpago del Montello. A causare l'incidente sarebbe stato un tentativo di sorpasso di due auto da parte dell'84enne a bordo della Ford che, non riuscendosi, ha centrato la Fiat intenta a svoltare alla sua sinistra. In ogni caso, il 45enne rimasto ferito è stato poi portato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso in ambulanza per tutti gli accertamenti di rito, ma non avrebbe fortunatamente riportato lesioni gravi.