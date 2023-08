Alla guida con un tasso sei volte oltre il limite, si schianta contro un lampione

Era reduce da un aperitivo evidentemente troppo "alcolico" il 50enne che nella serata di ieri, 3 agosto, poco dopo le 20 ha perso il controllo della sua auto, una Citroen, mentre stava percorrendo via Fontane a Villorba. Il veicolo si è schiantato contro un lampione ma fortunatamente l'automobilista non ha subito particolari lesioni e non ne ha provocati a terzi. I militari dell'Arma giunti sul luogo dell'incidente hanno sottoposto all'alcoltest l'uomo che è risultato positivo all'accertamento con un tasso superiore addirittura a 3 gr/lt., ben sei volte oltre il limite. Per l'automobilista è scattata inevitabile la denuncia in stato di libertà per guida in stato di ebrezza, il ritiro della patente di guida ed il sequestro del veicolo.