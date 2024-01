Schianto all'alba in A27, 20enne gravissimo al Ca' Foncello

Grave incidente all'alba di oggi, 13 gennaio, lungo l'autostrada A27, all'altezza del casello di Vittorio Veneto sud. Un ragazzo 20enne, P.M.A., di origini romene ma residente ad Agordo (Belluno), stava procedendo al volante della sua auto, una Jeep Renegade, in direzione di Treviso quando, per cause al vaglio della polizia stradale, ha perso il controllo del mezzo che è uscito dalla carreggiata, schiantandosi contro il guard rail. Il giovane è stato soccorso da alcuni automobilisti di passaggio e quindi da medico e infermieri del Suem 118 che lo hanno accompagnato in elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso: le sue condizioni sarebbero gravissime. Oltre alla polstrada è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione lo straniero, entrato in autostrada dal casello di Belluno, era inseguito da una pattuglia della polstrada bellunese: proprio l'alta velocità di percorrenza dell'arteria lo ha tradito.