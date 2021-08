Si schianta contro un muretto all'alba: 22enne grave all'ospedale

E' di una 22enne ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso il bilancio di un terribile incidente avvenuto all'alba di oggi lungo via Sant'Antonio a Zenson di Piave. La ragazza, M.C. di Monastier, per motivi ancora al vaglio dei carabinieri di Silea intervenuti sul posto per i rilievi di legge, ha improvvisamente perso il controllo della Sua Fiat 500 bianca andando a schiantarsi fuori strada contro il muretto di recinzione di una abitazione. L'impatto è stato violento e sia la giovane che l'auto hanno riportato diversi danni, tanto che la 22enne è ora ricoverata in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva. Sul posto, per i soccorsi, il Suem 118 e i vigili del fuoco di Motta di Livenza.