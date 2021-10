Scivola e batte la testa contro il trattore: gravissimo un 64enne

L'incidente è avvenuto domenica mattina in Via Casaria a Biancade. G.S. è stato ricoverato in coma ed intubato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Sul posto i carabinieri e il Suem 118

Domenica mattina, 3 ottobre, poco prima delle 8.30, in via Casaria a Biancade il 64enne G.S. per cause ancora in corso di accertamento è scivolato battendo violentemente la testa contro un trattore parcheggiato nel cortile della propria abitazione. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del Suem 118 che ha trasportato l'infortunato presso l'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Al momento G.S. si trova ricoverato in coma ed in pericolo di vita. I medici lo hanno intubato. Da escludere, secondo i militari dell'Arma, responsabilità di altre persone nell'incidente.