Electrolux, operaia sposta un pacco da 18 chili e si infortuna sul lavoro

Ennesimo infortunio all'Electrolux di Susegana, il quarto nel giro di poche settimane, il terzo caso in magazzino e il secondo per spostamento di carichi pesanti da parte di una giovane operaia. La lavoratrice si è infortunata spostando una scatola di oltre 18 chili (in foto), peso vietato tra l'altro in una zona dell'azienda dove sono consentiti spostamenti di pesi non superiori a 12 chili. L'episodio è stato segnalato martedì 12 settembre dalla Rsu aziendale che conclude: «Da quando è stato tolto in il magazzino automatizzato, il reparto è diventato uno dei più pericolosi con rischio di infortuni e malattie professionali. Un arretramento organizzativo e di tutele di ottocentesca memoria».