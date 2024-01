Inseguiti dai carabinieri, ladri si schiantano con l'auto poi fuggono a piedi

Inseguimento da film nelle campagne di Castello di Godego. Nella serata di giovedì 25 gennaio una gazzella dei carabinieri ha intercettato un'auto sospetta, un suv Bmw di grossa cilindrata, a bordo del quale viaggiava una banda di ladri.

Ne è nato un inseguimento terminato in via Santa Giustina dove i presunti malviventi hanno perso il controllo del veicolo, schiantandosi contro il muretto di un'abitazione a lato della carreggiata. Gli occupanti della vettura, nonostante l'impatto, sono riusciti a fuggire a piedi prima dell'arrivo dei carabinieri. Nelle ore successive i militari hanno perlustrato i campi e le strade della zona ma le ricerche non hanno dato esito. I malviventi sono riusciti a fuggire.

La banda della Bmw

La banda della Bmw era stata protagonista di un furto in pieno giorno, verso le 10.30 di mattina, nell'abitazione di una pensionata residente a Catena di Villorba. Come riportato da "La Tribuna di Treviso", a entrare in azione sarebbero stati quattro malviventi, con il volto coperto da cappelli, sciarpe e passamontagna. Il ritorno della proprietaria di casa li avrebbe messi in fuga. Immediata la chiamata ai carabinieri da parte dell'anziana che è riuscita a leggere alcune cifre della targa su cui erano fuggiti i ladri, una Bmw per l'appunto. Da quel momento erano scattate le ricerche che, giovedì sera, hanno portato i militari a intercettare il mezzo sospetto a Castello di Godego. Controllati anche i caselli autostradali, sia l'accesso alla Pedemontana che quello alla A27, ma dei banditi non sembra esserci più traccia.