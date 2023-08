Fa la spesa in due supermercati senza pagare il conto: arrestata

A Spresiano i carabinieri hanno arrestato, nella serata di venerdì 18 agosto, una 32enne italiana che, entrata nel supermercato "Prix" di Via Galvani, aveva rubato generi alimentari per un valore di quasi 110 euro nascondendoli dentro due borse in plastica.

La donna, dopo aver oltrepassato le casse, è stata subito fermata dal personale addetto all’antitaccheggio che l'ha trattenuta fino all’arrivo dei carabinieri. Dalla perquisizione dell'auto della donna, una Clio parcheggiata all’esterno del supermercato, i militari hanno trovato altri generi alimentari per un valore complessivo di circa 109 euro rubati venerdì mattinata dal supermercato Cadoro di Conegliano in via Filzi. La refurtiva recuperata è stata restituita ai legittimi proprietari. L’arrestata è invece finita ai domiciliari. Sabato mattina il processo per direttissima in tribunale a Treviso con convalida dell'arresto e condanna a 6 mesi, pena sospesa.