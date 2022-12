Muore l'architetto Furlan, ladri in casa sette giorni dopo il funerale

Furti in casa, è allarme nella Marca. Negli ultimi giorni, infatti, la provincia di Treviso ha registrato un picco di furti in abitazione messi a segno in diversi comuni della provincia.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", uno dei colpi più eclatanti è stato quello avvenuto in Via Nazario Sauro a Oderzo, casa dell'architetto Franca Furlan, mancata nelle scorse settimane a 62 anni per un cancro incurabile. Sette giorni dopo il funerale i banditi hanno fatto irruzione nell'abitazione approfittando del fatto che non ci fosse nessuno in casa e riuscendo a rubare la fede della donna, un anello che le aveva regalato il marito Franco e due catenine, di cui una era della madre. Quando il marito Franco Lorenzon è rientrato a casa nella serata di sabato 26 novembre ha trovato le stanze completamente a soqquadro. Mobili spostati alla ricerca di una cassaforte inesistente, danni ovunque e i ricordi di una vita rovinati dal brutale passaggio dei malviventi.

Il furto è stato denunciato ai carabinieri così come il colpo messo a segno nel tardo pomeriggio di mercoledì 30 novembre a Farra di Soligo, in casa del sindaco Mattia Perencin. I ladri hanno sfondato la finestra del bagno ma l'allarme li ha messi in fuga prima che riuscissero a rubare qualcosa. Malviventi in azione, infine, anche nel Coneglianese dov'è stata colpita l'abitazione dei familiari della cantautrice Alessandra Giubilato, in zona Setteborghi, nel pomeriggio di martedì. In questo caso i ladri avevano fatto irruzione sfondando la finestra dello studio, svuotando i cassetti alla ricerca di oro e gioielli. Alla fine i malviventi sono fuggiti con degli orecchini d'oro e delle caramelle gommose trovate in casa. I carabinieri invitano i cittadini a segnalare subito ogni nuovo episodio di furti o tentati colpi in abitazione. Con l'avvicinarsi delle feste natalizie, infatti, la paura è che i furti in abitazione siano destinati sempre più ad aumentare.