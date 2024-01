Treno finisce contro un camion bloccato nel passaggio a livello: ritardi e disagi

Ha deciso di passare nonostante il semaforo rosso, rimanendo intrappolato tra le sbarre del passaggio a livello pochi istanti prima dell'arrivo del treno. Tragedia sfiorata venerdì scorso, 26 febbraio, al passaggio a livello tra via Brentelle e via Corradora.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", alla guida del camion rimasto bloccato nel passaggio a livello c'era un camionista sloveno che, a causa della sua manovra azzardata, è stato multato. L'incidente è avvenuto in mattinata e ha creato non pochi disagi sulla linea ferroviaria che collega Castelfranco Veneto a Bassano del Grappa. Arrivato da via Brentelle il mezzo pesante è rimasto incastrato a cavallo del passaggio a livello dal momento che la svolta è piuttosto stretta in quel punto. Il semaforo era già rosso ma il camionista è passato lo stesso. Vedendo la sbarra abbassarsi davanti ai suoi occhi, il camionista ha provato a spostare il più possibile il camion dai binari prima dell'arrivo del treno ma la parte posteriore del mezzo è rimasta sulle rotaie. Il camionista, a quel punto, è sceso dal camion e ha cercato di fermare il treno mettendo a repentaglio la propria incolumità e quella degli altri viaggiatori. Il macchinista del treno, alla vista del camion e dell'autista che si sbracciava in mezzo ai binari ha cominciato a frenare ma l'impatto era impossibile da evitare. Un pezzo di camion è finito sopra un albero a 10 metri dal passaggio a livello e anche il treno ha subito danni. «Il botto è stato cosi forte che sono uscita di corsa da casa per capire cosa fosse successo» scrive sui social una residente della zona. È l'ennesimo incidente che si verifica al passaggio a livello di Loria. Via Brentelle è diventata una scorciatoia per molti mezzi pesanti. Sul posto è intervenuta la polizia ferroviaria: gli agenti hanno eseguito i rilievi, ricostruito la dinamica e multato l'incauto autista. Ora la sua assicurazione dovrà ripagare i danni arrecati alle ferrovie. Inevitabili i disagi alla circolazione: diversi treni hanno subìto ritardi. I residenti chiedono venga installato un divieto di svolta a sinistra in prossimità del passaggio a livello per evitare in futuro altri incidenti simili.