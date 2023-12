Omicidio di Vanessa, Los Massadores annullano il concerto all'Home

L'omicidio di Vanessa Ballan fa fermare anche il mondo della musica nella Marca. Il concerto gratuito dei Los Massadores, in programma all'Home Rock Bar di Treviso la sera di Santo Stefano, è stato annullato per volontà della band, tra i cui componenti c'è proprio il sindaco di Riese Pio X, Matteo Guidolin.

"Ci sono momenti in cui il dolore spegne anche i sorrisi più scanzonati ed allegri. Riposa in pace con il tuo bambino, Vanessa". Questo il messaggio con cui il gruppo ha annunciato sui social l'annullamento della data trevigiana di martedì 26 dicembre. Troppo il dolore per una tragedia enorme, costata la vita a una giovane madre di soli 27 anni, incinta del secondo figlio. Nelle prossime ore l'Home Rock Bar annuncerà il nuovo programma per la serata di Santo Stefano.