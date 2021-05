Piazza negata per la manifestazione, si ritrovano in cento a Vittorio Veneto

La manifestazione negata in piazza del Popolo a Vittorio Veneto non ha fermato un centinaio di cittadini aderenti al gruppo "In piazza per la libertà" che attorno alle 16 si sono comunque ritrovati nel parco antistante il centro cittadino «per una chiacchierata».

Il fatto

Tra i partecipanti anche il dottor Fabio Franchi che non ha rinunciato a parlare con i presenti, radunatisi attorno a lui. Non sono mancati attimi di tensione quando le forze dell'ordine, schierate in piazza, hanno intimato ad alcuni presenti di mettersi la mascherina, invito respinto in quanto, hanno spiegato i portavoce tra cui Devis Bonaldo,«all'aperto non è obbligatorio come da Dpcm». Lo stesso Bonaldo ha poi letto il Dpcm ad alta voce. Richiamati ancora una volta dalle forze dell'ordine ad un tratto i manifestanti hanno anche gridato a più riprese la parola "libertà". L'iniziativa si è conclusa dopo circa due ore.