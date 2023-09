Anziana accoltellata in casa, è in fin di vita: arrestato il marito

Sono ore di grande apprensione a Maser dove domenica mattina, 24 settembre, una signora di 77 anni è stata accoltellata nella sua abitazione di Via Ermenegildo Metti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Montebelluna e l'elisoccorso del Suem 118 che ha trasportato d'urgenza la pensionata in ospedale a Treviso dove, al momento, si trova ricoverata in fin di vita. I militari dell'Arma hanno trovato dentro casa, e messo sotto sequestro, il coltello con cui la donna è stata aggredita.

Arrestato il marito

D.Z.S., marito della donna, 74 anni, portato in caserma a Montebelluna subito dopo l'accaduto, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio aggravato. Una volta formalizzati gli atti sarà portato in carcere a Treviso.