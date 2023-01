Matteo Messina Denaro è stato arrestato oggi, lunedì 16 gennaio. Il boss mafioso, secondo quanto apprende l'Ansa da fonti qualificate, è stato arrestato dai carabinieri del Ros-raggruppamento operativo speciale, dopo trent'anni di latitanza. L'inchiesta che ha portato alla cattura del capomafia di Castelvetrano (Trapani) è stata coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio De Lucia e dal procuratore aggiunto Paolo Guido. Messina Denaro si trovava ricoverato nella clinica privata "Maddalena" di Palermo. Originario di Castelvetrano, aveva negli anni allargato il suo potere ad altri mandamenti mafiosi della Sicilia, specialmente dopo l’arresto di Totò Riina, Bernardo Provenzano e i fratelli Graviano.

Nel 2019 l'ex ricercato numero un Italia, si sarebbe nascosto per diversi giorni in Veneto, ospite nella casa del palermitano Vincenzo Centineo, nel Comune di Salgareda. A rivelarlo era stato un collaboratore di giustizia, Emanuele Merenda, ex esattore della Mafia, di Sant'Angelo di Brolo. Oggi la fine della lunghissima latitanza, un colpo durissimo a "Cosa Nostra" operato dallo Stato.

Il commento di Zaia

«L'arresto di Matteo Messina Denaro non è solo un forte segnale di legalità, ma anche di speranza per il futuro del Paese - queste le parole del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, dopo il blitz che ha portato all’arresto del pluriricercato in una clinica di Palerrmo -. Ringrazio la Direzione Nazionale Antimafia, gli inquirenti, i carabinieri e le forze dell'ordine nazionali e siciliane – aggiunge Zaia – che hanno lavorato con grande efficacia. Questo arresto - conclude il Governatore - dimostra come la fiducia nelle Istituzioni venga sempre premiata».