Morto sul lavoro, rubati i fiori dalla panchina per Mattia Battistetti

Alla vigilia della Festa dei lavoratori che si celebra oggi, lunedì 1º maggio, Montebelluna ha scoperto un furto davvero meschino ai danni della memoria di Mattia Battistetti, il 23enne morto mentre lavorava in un cantiere della ditta Bordignon.

Ignoti hanno infatti rubato il mazzo di fiori che era stato posizionato sabato pomeriggio dai familiari proprio in vista della Festa del lavoro e in occasione della commemorazione per il secondo anniversario della scomparsa di Mattia con un corteo che ha attraversato commosso le vie del centro di Montebelluna. A denunciare l'accaduto sui social è stata la pagina "Per Mattia Battistetti" che ha pubblicato questo messaggio indirizzato ai ladri: «A te che hai compiuto un gesto poco onesto e inclassificabile, dico che il valore del bouquet di fiori che hai rubato dalla panchina bianca dedicata a Mattia e a tutti i morti sul lavoro non è quantificabile in denaro quanto, non so se lo puoi capire visto il gesto che hai fatto, un segno significativo di riconoscenza verso chi non c’è più».

Il furto ha suscitato sdegno e incredulità in tutta Montebelluna, il sindaco Adalberto Bordin ha subito allertato la polizia locale chiedendo di esaminare le immagini delle videocamere della zona per dare un volto e un nome ai responsabili. La panchina bianca dedicata a Mattia era stata inaugurata nel gennaio del 2022 in Piazza Monnet. Secondo alcuni passanti il furto dei fiori sarebbe avvenuto già nella serata di sabato, poche ore dopo che il bouquet era stato posizionato. L'allarme è scattato solo domenica mattina e per ora dei responsabili non sembra esserci traccia. Mercoledì 3 maggio, invece, si terrà la terza udienza del processo per la morte di Mattia. Familiari e amici saranno in presidio fuori dal tribunale di Treviso.