Distributore di bevande trovato morto nel suo camion

E' stato colto da un malore, probabilmente un infarto, mentre si trovava all'interno della cabina del suo camion, in località Tiago, frazione di Mel, nel Bellunese. A perdere la vita un 58enne trevigiano, Natalino Nardin, titolare dell'omonima azienda specializzata nella distribuzione di bevande e con sede a Mareno di Piave, in via Distrettuale, dove l'uomo viveva con la famiglia. Il corpo, segnalato da alcuni passanti, era a bordo del mezzo, fermo in sosta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Borgo Valbelluna e i medici del Suem 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo, sopraggiunta per cause naturali.

