Folle inseguimento all'alba: arrestato un pregiudicato

Inseguimento a tutta velocità all'alba sul Terraglio. Un'auto non si ferma all'alt della polizia di Venezia e scatta l'inseguimento che sconfina nel Trevigiano e si conclude con l'arresto di un 45enne italiano pregiudicato. La volante della questura di Venezia aveva intercettato Lancia Y scura con l'uomo alla guida verso le 4.30 di domenica mattina.

Il malvivente che ha continuato a opporre una resistenza violenta anche una volta fermato, aveva a bordo arnesi da scasso, soldi e droga. Un risultato che ha avuto un prezzo: al termine dell'operazione quattro agenti erano feriti. Due sono stati portati all'ospedale di Treviso e altri due all'Angelo di Mestre. Nessuno è in pericolo di vita, ma poteva andare molto peggio.

Tutto è successo quando ancora non erano spuntate le prime luci dell'alba, domenica. La Lancia sul Terraglio a tutta velocità è stata notata dalla volante che ha intimato l'alt con l'intenzione di fare un controllo a bordo. Invece di rallentare l'auto ha sfrecciato davanti agli agenti mettendoli in pericolo e facendo partire un inseguimento a folle corsa che si è concluso a Mogliano Veneto. L'auto in fuga, ormai attanagliata in via Torni, non ha avuto scampo, dopo aver abbattuto una siepe ed essere finita su un fossato a bordo strada. In supporto nel Trevigiano i poliziotti veneziani hanno trovato i carabinieri e un'ambulanza del Suem per il primo soccorso ai feriti del tallonamento e dell'arresto con resistenza violenta. Sull'auto del pregiudicato oltre agli arnesi c'erano sei dosi di cocaina ed eroina e 190 euro.

«Pensavo fosse scoppiata una bomba - spiega un testimone dell'incidente - poi mi sono affacciata alla finestra e ho visto l'auto incastrata nel fosso e gli agenti delle forze dell'ordine che stavano cercando di estrarre l'uomo alla guida. La macchina del bandito ha "toccato" la vettura della Polizia, andata semidistrutta, dopo aver percorso anche qualche decina di metri sul marciapiede.Se ci fosse stato qualcuno che camminava o andava in bicicletta sarebbe stata una strage, fortunatamente tutto si è svolto alle prime ore dell'alba».