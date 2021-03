Aggredita a coltellate, 26enne ancora in prognosi riservata

Nella serata di ieri è stata sottoposta ad una lunga operazione chirurgica ma il quadro clinico resta stabile, quindi molto grave, in prognosi riservata. Marta Novello, moglianese di 26 anni, resta ricoverata presso il reparto di terapia intensiva del Ca' Foncello di Treviso dove lotta tra la vita e la morte. La giovane studentessa è stata colpita con almeno una ventina di coltellate da un 16enne, anche lui moglianese, arrestato dai carabinieri per il reato di tentato omicidio. Il giovane ha trascorso la notte all'interno del carcere minorile di Treviso. Nelle prossime ore il magistrato della Procura per i minori di Venezia, incaricato di seguire il caso, lo interrogherà nell'udienza di garanzia.

L'episodio è avvenuto lunedì, poco dopo le 17, a poche decine di metri dall'ingresso dell'agriturismo "Al Vecio Moraro". La donna, figlia di una famiglia in vista a Mogliano Veneto (il padre, Luigi Novello è noto per essere stato presidente del quartiere di Marocco), stava passeggiando lungo via Marignana, con gli auricolari nelle orecchie: su di lei è piombato il ragazzo, in sella ad una bici, e l'ha aggredita fisicamente. La 26enne ha cercato di difendersi ma entrambi sono finiti nel fossato che costeggia la strada: è qui che lui ha infierito con i fendenti. Le urla della ragazza hanno attirato l'attenzione di due operai, al lavoro in un cantiere della zona, che hanno immediatamente lanciato l'allarme a carabinieri e Suem, bloccando il 16enne, anche lui in stato confusionale e coperto di sangue. La 26enne è stata trasportata d'urgenza al Ca' Foncello di Treviso mentre il giovane, accompagnato presso il comando provinciale di via Cornarotta, ha raccontato ai carabinieri di voler mettere a segno una rapina.

Il sindaco Bortolato: «Siamo sconvolti»